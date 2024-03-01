Количество обращений о нарушении языкового закона почти сравнялось с довоенным уровнем: где больше всего

В 2023 году о нарушениях языкового законодательства Украины было 3692 обращения, больше всего - из Киева, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей, свидетельствует анализ Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"3692 обращения о нарушении языкового закона поступило к Уполномоченному по защите государственного языка за весь 2023 год. Это почти столько же, как и до начала полномасштабного вторжения - 3574 обращения", - указано в сообщении.

Как сообщается, антитоп регионов, которые лидируют по количеству обращений в 2023 году, таков:

- Киев - 1345,

- Харьковская область - 516,

- Одесская область - 486,

- Днепропетровская область - 316 обращений.

"131 протокол о нарушении языкового закона был составлен за 2023 год. Это в 1,2 раза больше, чем в 2021 - 108 протоколов", - отмечается в сообщении.

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