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Количество обращений о нарушении языкового закона почти сравнялось с довоенным уровнем: где больше всего

Количество обращений о нарушении языкового закона почти сравнялось с довоенным уровнем: где больше всего

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 07:59  •  14365 просмотра

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Уполномоченный по защите государственного языка в 2023 году получил 3 692 обращения о нарушениях языкового законодательства Украины, больше всего - из Киева и трех областей.

В 2023 году о нарушениях языкового законодательства Украины было 3692 обращения, больше всего - из Киева, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей, свидетельствует анализ Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"3692 обращения о нарушении языкового закона поступило к Уполномоченному по защите государственного языка за весь 2023 год. Это почти столько же, как и до начала полномасштабного вторжения - 3574 обращения", - указано в сообщении.

Как сообщается, антитоп регионов, которые лидируют по количеству обращений в 2023 году, таков:

-       Киев - 1345,

-       Харьковская область - 516,

-       Одесская область - 486,

-       Днепропетровская область - 316 обращений.

"131 протокол о нарушении языкового закона был составлен за 2023 год. Это в 1,2 раза больше, чем в 2021 - 108 протоколов", - отмечается в сообщении.

Языковой омбудсмен хочет убрать русский язык из украинских паспортов4 мая 2023, 12:19 • 1139152 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
dneprДнепр
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков
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Количество обращений о нарушении языкового закона почти сравнялось с довоенным уровнем: где больше всего

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