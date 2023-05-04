Мовний омбудсмен хоче прибрати російську мову з українських паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь рекомендуватиме Раді внести зміни до положення про паспорт громадянина України, аби прибрати з бланків російську мову, передає УНН.
Цитата
«Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону", – наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
Він нагадав, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів – біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як державною та недержавною мовою.
«Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми», резюмував омбудсмен.
Нагадаємо
За підсумками 2022 року у Києві зафіксовано 823 звернення щодо порушень мовного закону. Що є найвищим показником в Україні.