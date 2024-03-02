Кількість загиблих унаслідок атаки дронів по Одесі зросла до шести
Київ • УНН
Кількість загиблих в результаті нічної атаки російських військ на житловий будинок в Одесі зросла до шести осіб, ще вісім отримали поранення, в тому числі дитина.
Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки на Одесу зросла до шести. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
Деталі
Одеса. Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки зросла до шести. Також відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей
Доповнення
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували багатоповерхівку в Одесі, адже будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом.
Президент ПАРЄ засудив російську атаку на Одесу02.03.24, 17:36 • 107846 переглядiв