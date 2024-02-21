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Кількість постраждалих від обстрілу Краматорську зросла до 7: під завалами досі можуть бути люди

Кількість постраждалих від обстрілу Краматорську зросла до 7: під завалами досі можуть бути люди

Київ • УНН

 • 32186 перегляди

В результаті російського ракетного обстрілу Краматорська 20 лютого 7 людей були поранені, Ще одна людина може перебувати під завалами, тож рятувальники продовжують пошукову операцію.

Станом на ранок 21 лютого у Краматорську відомо про сімох поранених внаслідок вчорашнього ракетного удару рф. Про це заявив  начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі 

За його словами, рятувальники продовжують пошукову операцію, оскільки під завалами ще можуть бути люди. 

В наслідок вчорашнього ракетного удару росіян по місту - 7 поранених (6 жінок, 1 чоловік). Всім надається медична допомога. Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Пошукова операція триває

- розповів Гончаренко.

Доповнення

Ввечері 20 лютого 2024 року, близько 20:00, війська рф завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряди рашистів поцілили по житловому району міста.

За даними прокуратури через ракетну атаку по Краматорську шестеро травмовані, ще одна людина ймовірно перебуває під завалами.

Нагадаємо

Четверо рятувальників отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Донеччини у ніч на 21 лютого

Крім того, ввечері 20 лютого внаслідок ракетного удару росії по Дружківці пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини.

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Володимир Омельченко

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