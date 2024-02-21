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Количество пострадавших от обстрела Краматорска возросло до 7: под завалами до сих пор могут быть люди

Количество пострадавших от обстрела Краматорска возросло до 7: под завалами до сих пор могут быть люди

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:44  •  9238 просмотра

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В результате российского ракетного обстрела Краматорска 20 февраля 7 человек были ранены, еще один человек может находиться под завалами, поэтому спасатели продолжают поисковую операцию.

По состоянию на утро 21 февраля в Краматорске известно о семи раненых в результате вчерашнего ракетного удара рф. Об этом заявил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали 

По его словам, спасатели продолжают поисковую операцию, поскольку под завалами еще могут быть люди. 

В результате вчерашнего ракетного удара россиян по городу - 7 раненых (6 женщин, 1 мужчина). Всем оказывается медицинская помощь. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Поисковая операция продолжается

- рассказал Гончаренко.

Дополнение

Вечером 20 февраля 2024 года, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.

По данным прокуратуры из-за ракетной атаки по Краматорску шестеро травмированы, еще один человек вероятно находится под завалами.

Напомним

Четверо спасателей получили ранения в результате вражеского обстрела Донецкой области в ночь на 21 февраля

Кроме того, вечером 20 февраля в результате ракетного удара россии по Дружковке повреждения получило здание пожарно-спасательной части.

"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот20 февраля 2024, 21:44 • 66526 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Кількість постраждалих від обстрілу Краматорську зросла до 7: під завалами досі можуть бути люди
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