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Кількість постраждалих у сутичках на Храмовій горі Єрусалима досягла 65 осіб

Кількість постраждалих у сутичках на Храмовій горі Єрусалима досягла 65 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Унаслідок масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі в неділю, 11 серпня, постраждали 65 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

“За даними Червоного Півмісяця, в результаті сутичок з поліцією дістав травми 61 палестинець, 15 із них були доправлені в лікарню. Ізраїльська поліція повідомила, що четверо її співробітників постраждали від каміння та інших предметів, які кидали в них палестинці", - йдеться в повідомленні.

Указується, що цього року день національної жалоби за зруйнованим Храмом, який відзначають євреї, збігся з мусульманським святом Курбан-байрам. Аби уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв та туристів.

Від ранку на святкову службу в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі прийшли тисячі вірян. Водночас на вході на гору зібрався натовп євреїв, і серед палестинців стали поширюватися чутки про те, ніби їх пропускають усупереч забороні. у результаті мусульмани почали протестувати, поліції довелося застосувати світлошумові гранати.

Нагадаємо, в дні, коли мусульмани відзначають свято Курбан-Байрам, Храмова гора закрита для відвідування юдеям, проте цього року ісламське свято припало на день жалоби єврейського народу, коли були зруйновані Перший і Другий Єрусалимські храми.

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