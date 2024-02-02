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Кількість крадіжок автомобілів в Україні повертається до довоєнного рівня - аналіз

Кількість крадіжок автомобілів в Україні повертається до довоєнного рівня - аналіз

Київ • УНН

 • 25128 перегляди

Кількість викрадень автомобілів в Україні у 2023 році повернулася до довоєнного рівня: було викрадено 1278 автомобілів, що близько до 1148 викрадених у 2021 році, але набагато менше, ніж рекордні 12448 викрадених у 2022 році на тлі російського вторгнення.

Кількість автовикрадень повертається на довоєнний рівень. 1278 викрадень автомобілів було зафіксовано в Україні за весь 2023 рік, повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Після рекордного всплеску автовикрадень у перший рік повномасштабного вторгнення, за даними МВС, їх кількість повертається до звичного рівня. Так, у 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень автомобілів, як до початку повномасштабного вторгнення. 

"1278 викрадень автомобілів було зафіксовано в Україні за весь 2023 рік. Це майже на 90% менше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано рекордну кількість автоугонів - 12 448 авто. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1148 викрадених авто", - ідеться у повідомленні.

Антирейтинг регіонів, де найчастіше викрадали авто, очолили три прифронтові області:

- Донеччина - 375 викрадень

- Херсонщина - 178 автоугонів

- Дніпропетровщина - 168 транспортних засобів.

Найменшу кількість автовикрадень у 2023 році зафіксовано у Тернопільській та Івано-Франківській областях - по 4 на кожен регіон.

Найпопулярнішими марками серед автовикрадачів торік були: ВАЗ, ГАЗ, Volkswagen, Renault та Hyundai.

В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція27.01.24, 04:52 • 33086 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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