Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ
Количество угонов автомобилей в Украине в 2023 году вернулось к довоенному уровню: было угнано 1278 автомобилей, что близко к 1148 угнанным в 2021 году, но намного меньше, чем рекордные 12448 угнанных в 2022 году на фоне российского вторжения.
Профилактика заболеваний и реабилитация: Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения
Министр здравоохранения Украины и его немецкий коллега подписали совместную декларацию по усилению сотрудничества между странами в сфере общественного здоровья, профилактики заболеваний, реабилитации, психического здоровья и модернизации систем здравоохранения.
Группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестировала в Украину - 5,3 млрд грн
В 2023 году NOVA уплатила 10,7 млрд грн налогов в Украине и инвестировала в страну 5,3 млрд грн.
Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное
россияне на оккупированных территориях Запорожской области передают захваченные украинские предприятия так называемой "корпорации развития", но на самом деле, это лишь способ разграбить активы региона и выгодно продать товары в россии. Аналогичная схема уже успешно применяется в регионе для зерновых культур.
Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая
Кабинет Министров подтвердил, что Министерство культуры должно принять все возможные меры, чтобы передать костел Святого Николая в Киеве римско-католической общине до 1 мая 2024 года.
В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий
Министерство экономики Украины добавило 42 новые профессии в Классификатор профессий, больше всего в ИТ, здравоохранении и финансовом секторе, чтобы соответствовать потребностям рынка труда.
Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и обсудил конфискацию российских активов для помощи в восстановлении Украины.
На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб
46-летний рыбак из Днепропетровской области погиб, провалившись под лед во время рыбалки с друзьями в Полтавской области. Спасатели подняли на берег тело погибшего.
россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина
российские войска обстреляли Херсон, ранив 62-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее контузию, взрывную и черепно-мозговую травму и оказали помощь на месте.
Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии
россия распространила ложную новость о том, что Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о мужчинах, участвующих в проукраинских митингах, что посол Украины отрицает.