Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  55791 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  155141 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  188527 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  162008 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  162391 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  164111 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  144218 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  152322 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  167611 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170074 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ

Количество угонов автомобилей в Украине в 2023 году вернулось к довоенному уровню: было угнано 1278 автомобилей, что близко к 1148 угнанным в 2021 году, но намного меньше, чем рекордные 12448 угнанных в 2022 году на фоне российского вторжения.

Криминал и ЧП •   •  1414 просмотра
Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ

Профилактика заболеваний и реабилитация: Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Украины и его немецкий коллега подписали совместную декларацию по усилению сотрудничества между странами в сфере общественного здоровья, профилактики заболеваний, реабилитации, психического здоровья и модернизации систем здравоохранения.

Политика •   •  2697 просмотра
Профилактика заболеваний и реабилитация: Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения

Группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестировала в Украину - 5,3 млрд грн

В 2023 году NOVA уплатила 10,7 млрд грн налогов в Украине и инвестировала в страну 5,3 млрд грн.

Экономика •   •  2901 просмотра
Группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестировала в Украину - 5,3 млрд грн

Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное

россияне на оккупированных территориях Запорожской области передают захваченные украинские предприятия так называемой "корпорации развития", но на самом деле, это лишь способ разграбить активы региона и выгодно продать товары в россии. Аналогичная схема уже успешно применяется в регионе для зерновых культур.

Война •   •  4458 просмотра
Оккупанты создали на Запорожье оператора по управлению захваченных предприятий: будут делить награбленное

Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая

Кабинет Министров подтвердил, что Министерство культуры должно принять все возможные меры, чтобы передать костел Святого Николая в Киеве римско-католической общине до 1 мая 2024 года.

Общество •   •  3224 просмотра
Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая

В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий

Министерство экономики Украины добавило 42 новые профессии в Классификатор профессий, больше всего в ИТ, здравоохранении и финансовом секторе, чтобы соответствовать потребностям рынка труда.

Общество •   •  3356 просмотра
В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий

Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и обсудил конфискацию российских активов для помощи в восстановлении Украины.

Война •   •  6735 просмотра
Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов

На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб

46-летний рыбак из Днепропетровской области погиб, провалившись под лед во время рыбалки с друзьями в Полтавской области. Спасатели подняли на берег тело погибшего.

Криминал и ЧП •   •  5346 просмотра
На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб

россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина

российские войска обстреляли Херсон, ранив 62-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее контузию, взрывную и черепно-мозговую травму и оказали помощь на месте.

Война •   •  7598 просмотра
россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина

Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии

россия распространила ложную новость о том, что Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о мужчинах, участвующих в проукраинских митингах, что посол Украины отрицает.

Война •   •  9967 просмотра
Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии