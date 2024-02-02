Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ

Количество автоугонов возвращается на довоенный уровень. 1278 угонов автомобилей было зафиксировано в Украине за весь 2023 год, сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

После рекордного всплеска автоугонов в первый год полномасштабного вторжения, по данным МВД, их количество возвращается к привычному уровню. В 2023 году зафиксировано почти столько же угонов автомобилей, как до начала полномасштабного вторжения.

"1278 угонов автомобилей было зафиксировано в Украине за весь 2023 год. Это почти на 90% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество автоугонов - 12 448 авто. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1148 угнанных авто", - говорится в сообщении.

Антирейтинг регионов, где чаще всего угоняли авто, возглавили три прифронтовые области:

- Донецкая область - 375 похищений

- Херсонская область - 178 автоугонов

- Днепропетровская область - 168 транспортных средств.

Наименьшее количество автоугонов в 2023 году зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях - по 4 на каждый регион.

Самыми популярными марками среди автоугонщиков в прошлом году были: ВАЗ, ГАЗ, Volkswagen, Renault и Hyundai.

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