Хулігани, які влаштували бійку з батьком на очах у дитини, постануть перед судом

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох хуліганів, які влаштували бійку на дитячому майданчику та нанесли тілесні ушкодження чоловіку, що перебував там із своєю дитиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.