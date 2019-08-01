Хулігани, які влаштували бійку з батьком на очах у дитини, постануть перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох хуліганів, які влаштували бійку на дитячому майданчику та нанесли тілесні ушкодження чоловіку, що перебував там із своєю дитиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Інцидент стався у травні цього року на території дитячого майданчика поряд з будинком №70-А по проспекті Правди в м. Києві.
Група молодиків вживала спиртні напої на території дитячого майданчика, голосно при цьому розмовляючи, використовуючи нецензурну лексику та виражаючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі та поведінки в суспільстві.
На зауваження чоловіка, який перебував на даному майданчику з малолітньою дитиною, молодики відреагували агресивно та влаштували з ним бійку на очах у дитини.
Внаслідок протиправних дій зловмисників потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
За результатами проведення досудового розслідування дії правопорушників кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, групою осіб).
На даний час обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду м. Києва.
Зловмисникам за вчинення зазначеного злочину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.
Нагадаємо, сутичку під стінами Державного бюро розслідувань, що мала місце після допиту п'ятого президента України Петра Порошенка, правоохоронці кваліфікували як "Хуліганство".