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"Хронічно не вистачає генерації та імпорту": у Yasno розповіли про ситуацію в енергетиці

"Хронічно не вистачає генерації та імпорту": у Yasno розповіли про ситуацію в енергетиці

Київ • УНН

 • 28479 перегляди

Через хронічний дефіцит виробництва та імпорту електроенергії для поточного рівня споживання в Україні були введені додаткові аварійні відключення, оскільки ранкові піки виявилися складнішими, ніж очікувалося.

Для поточного рівня споживання електроенергії хронічно не вистачає генерації та імпорту, через те, на тлі того, як ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували, вводили додаткові - екстрені - відключення. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, пише УНН.  

Деталі

З його слів, ранкові піки пройдено, і Київ, Дніпро та область - підключені. 

"Ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували. Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів, які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання", - вказав Коваленко у Facebook.

"Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - зауважив він.

Нагадаємо

Учора ввечері в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Близько опівночі обмеження було скасовано, проте знову екстрено застосовано в окремих регіонах (Дніпропетровська область, Київ та Київська область, Харківська область).

Графіки відключень світла сьогодні в усіх регіонах, планується імпорт з 5 країн ЄС - Укренерго16.05.24, 12:24 • 24272 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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