Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике
Из-за хронического дефицита производства и импорта электроэнергии для текущего уровня потребления в Украине были введены дополнительные аварийные отключения, поскольку утренние пики оказались сложнее, чем ожидалось.
С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики
С начала года 6 724 агропредприятия получили 43,2 млрд грн банковских кредитов на развитие, из них 3 980 фермерских хозяйств профинансировано на 18,3 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго
Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии, сегодня почасовые отключения во всех регионах, и для преодоления дефицита планируется импорт из 5 стран ЕС.
Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список
Министерство экономики издало приказ, который позволяет сотрудникам таких компаний как "ГловоАпи Украина", "Фавбет Тек", "ССМ", "Виза Украина", "Агри Чейн" и "Корт" получить отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев.
Премьер Словакии Фицо находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном, но тяжелом состоянии в реанимации после покушения на него, в результате которого он получил многочисленные огнестрельные ранения и перенес 5-часовую операцию.
российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации
российская пропаганда распространяет манипуляции относительно визита Госсекретаря США в Украину с целью дестабилизации ситуации и дискредитации руководства Украины.
россияне активизируют свои попытки штурмов на юге - Плетенчук
россияне усиливают свои безуспешные попытки штурма на юге. 15 мая в оперативной зоне было осуществлено 30 атак, что привело к 130 потерям противника, в том числе 61 погибшего.
Арсенал Сил обороны пополнился новыми образцами вооружения
Арсенал Вооруженных Сил пополнился 18 новыми образцами вооружения и военной техники, разрешенными министерством обороны к закупке и использованию.
Без ночных заморозков с грозовыми дождями днем: синоптики дали прогноз до конца недели
В ближайшие дни в некоторых регионах Украины ожидаются небольшие дожди, грозы, температура воздуха будет колебаться от 4-11°C ночью до 13-23°C днем.
С начала суток произошло 23 боевых столкновения - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения, российские войска трижды безуспешно пытались прорвать оборону в районе Клещеевки и Андреевки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.