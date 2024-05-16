"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  16737 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  75055 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  39113 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  86403 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134663 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139824 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149937 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167309 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139863 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158203 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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15 мая 2024, 10:00  •  164722 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  387032 просмотра

"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

Из-за хронического дефицита производства и импорта электроэнергии для текущего уровня потребления в Украине были введены дополнительные аварийные отключения, поскольку утренние пики оказались сложнее, чем ожидалось.

Общество •   •  12294 просмотра
"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики

С начала года 6 724 агропредприятия получили 43,2 млрд грн банковских кредитов на развитие, из них 3 980 фермерских хозяйств профинансировано на 18,3 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экономика •   •  11475 просмотра
С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики

Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго

Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии, сегодня почасовые отключения во всех регионах, и для преодоления дефицита планируется импорт из 5 стран ЕС.

Общество •   •  11029 просмотра
Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго

Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список

Министерство экономики издало приказ, который позволяет сотрудникам таких компаний как "ГловоАпи Украина", "Фавбет Тек", "ССМ", "Виза Украина", "Агри Чейн" и "Корт" получить отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев.

Общество •   •  10993 просмотра
Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список

Премьер Словакии Фицо находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном, но тяжелом состоянии в реанимации после покушения на него, в результате которого он получил многочисленные огнестрельные ранения и перенес 5-часовую операцию.

Новости Мира •   •  10712 просмотра
Премьер Словакии Фицо находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии

российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации

российская пропаганда распространяет манипуляции относительно визита Госсекретаря США в Украину с целью дестабилизации ситуации и дискредитации руководства Украины.

Война •   •  13220 просмотра
российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации

россияне активизируют свои попытки штурмов на юге - Плетенчук

россияне усиливают свои безуспешные попытки штурма на юге. 15 мая в оперативной зоне было осуществлено 30 атак, что привело к 130 потерям противника, в том числе 61 погибшего.

Война •   •  11494 просмотра
россияне активизируют свои попытки штурмов на юге - Плетенчук

Арсенал Сил обороны пополнился новыми образцами вооружения

Арсенал Вооруженных Сил пополнился 18 новыми образцами вооружения и военной техники, разрешенными министерством обороны к закупке и использованию.

Война •   •  11816 просмотра
Арсенал Сил обороны пополнился новыми образцами вооружения

Без ночных заморозков с грозовыми дождями днем: синоптики дали прогноз до конца недели

В ближайшие дни в некоторых регионах Украины ожидаются небольшие дожди, грозы, температура воздуха будет колебаться от 4-11°C ночью до 13-23°C днем.

Общество •   •  9176 просмотра
Без ночных заморозков с грозовыми дождями днем: синоптики дали прогноз до конца недели

С начала суток произошло 23 боевых столкновения - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения, российские войска трижды безуспешно пытались прорвать оборону в районе Клещеевки и Андреевки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  10529 просмотра
С начала суток произошло 23 боевых столкновения - Генштаб