"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

Для текущего уровня потребления электроэнергии хронически не хватает генерации и импорта, поэтому, на фоне того, как ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем рассчитывали, вводили дополнительные - экстренные - отключения. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, пишет УНН.

Детали

По его словам, утренние пики пройдены, и Киев, Днепр и область - подключены.

"Ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем коллеги рассчитывали. Вчера вечером Укрэнерго доказал объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения. Нам хронически не хватает генерации + импорта для текущего уровня потребления", - указал Коваленко в Facebook.

"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - отметил он.

Напомним

Вчера вечером во всех регионах Украины были введены аварийные отключения света. Около полуночи ограничения были отменены, однако снова экстренно применены в отдельных регионах (Днепропетровская область, Киев и Киевская область, Харьковская область).

Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго