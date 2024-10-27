Кандидат у президенти Молдови Стояногло розповів, як планує розбудовувати відносини з Україною

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7650 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20604 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41466 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77996 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64277 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77538 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93044 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87222 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175741 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100983 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
48%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23762 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11028 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11697 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13226 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20883 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20606 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175741 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332261 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265723 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41467 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17356 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22530 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28303 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49144 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Кандидат у президенти Молдови Стояногло розповів, як планує розбудовувати відносини з Україною

Київ • УНН

 • 40258 перегляди

Майя Санду звинуватила його у зв'язках із москвою, нагадавши про його проросійську позицію.

Кандидат у президенти Молдови Стояногло розповів, як планує розбудовувати відносини з Україною

Під час дебатів перед другим туром кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло заявив, що має намір зміцнювати відносини з Україною і підтримувати її у війні. Пише УНН з посиланням на News Maker.

Під час дебатів президентка Молдови Майя Санду поставила своєму опонентові Олександру Стояногло запитання, як він будуватиме відносини з Україною, і він відповів:

 «Ми будемо розвивати хороші відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємовідносини в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання».

На що Санду йому відповіла: «Ви вірите в те, що що говорите? У Києві знають, що ви людина москви».

130 тисяч голосів за 15 мільйонів доларів: Молдова звинувачує рф у підкупі виборців напередодні референдуму щодо ЄС03.10.2024, 20:09 • 17896 переглядiв

Нагадаємо 

Минулого тижня ЦВК Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів і референдуму про вступ до ЄС. Майя Санду набрала 42,45%, Олександр Стояногло - 25,98%, за європейський вектор проголосували 50,46% виборців.

Додамо

Олександр Стояногло - колишній генеральний прокурор Молдови. Його звільнили з посади 2021 року. Проти Стояногло висувалася ціла низка кримінальних звинувачень, але майже всі вони були зняті.  Стояногло публічно демонструє проросійську позицію, однак, низка ЗМІ стверджують, що політик з 2018 року має румунське громадянство. Водночас йому приписують таємні візити до посольства Росії в Кишиневі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ПолітикаНовини Світу
Майя Санду
Європейський Союз
Кишинів
Україна
Молдова
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00