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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кандидат в президенты Молдовы Стояногло рассказал, как планирует строить отношения с Украиной

Кандидат в президенты Молдовы Стояногло рассказал, как планирует строить отношения с Украиной

Киев  •  УНН

14:56 • 3427 просмотра

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Майя Санду обвинила его в связях с Москвой, напомнив о его пророссийской позиции.

Во время дебатов перед вторым туром кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло заявил, что намерен укреплять отношения с Украиной и поддерживать её в войне. Пишет УНН со ссылкой на News Maker.

Во время дебатов президент Молдовы Майя Санду задала своему оппоненту Александру Стояногло вопрос как он будет строить отношения с Украиной он ответил:

 "Мы будем развивать хорошие отношение со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им предоставляем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только окрепнут. Сейчас есть только милитаристские высказывания".

На что Санду ему ответила: "Вы верите в то, что что говорите? В Киеве знают, что вы человек москвы".

130 тысяч голосов за 15 миллионов долларов: Молдова обвиняет рф в подкупе избирателей накануне референдума по ЕС3 октября 2024, 17:09 • 17404 просмотра

Напомним 

На прошлой неделе ЦИК Молдовы обработала все протоколы президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Майя Санду набрала 42,45%, Александр Стояногло - 25,98%, за европейский вектор проголосовали 50,46% избирателей.

Добавим

Александр Стояногло – бывший генеральный прокурор Молдовы. Его уволили с должности в 2021 году. Против Стояногло выдвигался целый ряд криминальных обвинений, о почти все они были сняты.  Стояногло публично демонстрирует пророссийскую позицию, однако, ряд СМИ утверждают, что политик с 2018 года имеет румынское гражданство. В тоже время ему приписывают тайные визиты в посольство россии в Кишеневе.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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