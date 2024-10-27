Кандидат в президенты Молдовы Стояногло рассказал, как планирует строить отношения с Украиной

Во время дебатов перед вторым туром кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло заявил, что намерен укреплять отношения с Украиной и поддерживать её в войне. Пишет УНН со ссылкой на News Maker.

Во время дебатов президент Молдовы Майя Санду задала своему оппоненту Александру Стояногло вопрос как он будет строить отношения с Украиной он ответил:

"Мы будем развивать хорошие отношение со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им предоставляем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только окрепнут. Сейчас есть только милитаристские высказывания".

На что Санду ему ответила: "Вы верите в то, что что говорите? В Киеве знают, что вы человек москвы".

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Напомним

На прошлой неделе ЦИК Молдовы обработала все протоколы президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Майя Санду набрала 42,45%, Александр Стояногло - 25,98%, за европейский вектор проголосовали 50,46% избирателей.

Добавим

Александр Стояногло – бывший генеральный прокурор Молдовы. Его уволили с должности в 2021 году. Против Стояногло выдвигался целый ряд криминальных обвинений, о почти все они были сняты. Стояногло публично демонстрирует пророссийскую позицию, однако, ряд СМИ утверждают, что политик с 2018 года имеет румынское гражданство. В тоже время ему приписывают тайные визиты в посольство россии в Кишеневе.