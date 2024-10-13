Камала Гарріс оприлюднила звіт щодо свого здоров'я та дорікнула Трампу, який не оголосив результати медогляду
Київ • УНН
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс опублікувала лист від лікаря про стан здоров'я. Цим вона прагне привернути увагу до відмови Трампа оприлюднити власні результати медобстеження.
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс оприлюднила лист від свого лікаря, який підтверджує її стан здоров'я та готовність керувати країною. Таким чином представниця Демократичної партії тисне на свого опонента Дональда Трампа. Останній відмовляється оприлюднювати інформацію про сласний стан здоров'я. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Лікар Джошуа Сіммонс написав, що 59-річна Гарріс має сезонну алергію, легку короткозорість і шкірну кропивʼянку. Усе це вона лікує.
Також кандидатка регулярно займається спортом, проходить профілактичні обстеження. Лікар заявив, що Гарріс не вживає тютюн та підтвердив, що та вживає алкоголь лише в помірних кількостях.
Вона володіє фізичною та психічною стійкістю, необхідною для успішного виконання обов’язків Президента, включаючи обов’язки голови виконавчої влади, глави держави та головнокомандувача
Зазначається, що публікуючи звіт про своє здоров'я, Гарріс прагне привернути увагу суспільства до відмови Трампа оприлюднити власні результати медобстеження.
Гарріс вважає, що небажання Трампа надати детальні медичні звіти є останнім прикладом його непрозорості.
Я думаю, що очевидно, що його команда, щонайменше, не хоче, щоб американський народ бачив усе про те, хто він такий
У Reuters наголошують, що команда Гарріс хоче підкреслити вік колишнього президента, оскільки він став найстаршим кандидатом у перегонах, після того, як 81-річний президент Джо Байден відмовився від боротьби за наступний термін.
Нагадаємо
Дональд Трамп відхилив пропозицію Fox News щодо нових президентських дебатів з Камалою Гарріс. Він заявив, що голосування вже розпочалося, і подальші дискусії не мають сенсу.