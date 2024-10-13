Камала Харрис обнародовала отчет о своем здоровье и упрекнула Трампа, который не объявил результаты медосмотра

Кандидат в президенты США Камала Харрис обнародовала письмо от своего врача, подтверждающее ее состояние здоровья и готовность руководить страной. Таким образом представительница Демократической партии оказывает давление на своего оппонента Дональда Трампа. Последний отказывается обнародовать информацию о сласном состоянии здоровья. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Врач Джошуа Симмонс написал, что у 59-летней Харрис сезонная аллергия, легкая близорукость и кожная крапивница. Все это она лечит.

Также кандидат регулярно занимается спортом, проходит профилактические обследования. Врач заявил, что Харрис не употребляет табак и подтвердил, что та употребляет алкоголь только в умеренных количествах.

Он обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей Президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего

Отмечается, что публикуя отчет о своем здоровье, Харрис стремится привлечь внимание общества к отказу Трампа обнародовать собственные результаты медобследования.

Харрис считает, что нежелание Трампа предоставить подробные медицинские отчеты является последним примером его непрозрачности.

Я думаю, что очевидно, что его команда, по меньшей мере, не хочет, чтобы американский народ видел все о том, кто он такой