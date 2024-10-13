Камала Харрис обнародовала отчет о своем здоровье и упрекнула Трампа, который не объявил результаты медосмотра
Киев • УНН
Кандидат в президенты США Камала Харрис опубликовала письмо от врача о состоянии здоровья. Этим она стремится привлечь внимание к отказу Трампа обнародовать собственные результаты медобследования.
Кандидат в президенты США Камала Харрис обнародовала письмо от своего врача, подтверждающее ее состояние здоровья и готовность руководить страной. Таким образом представительница Демократической партии оказывает давление на своего оппонента Дональда Трампа. Последний отказывается обнародовать информацию о сласном состоянии здоровья. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Врач Джошуа Симмонс написал, что у 59-летней Харрис сезонная аллергия, легкая близорукость и кожная крапивница. Все это она лечит.
Также кандидат регулярно занимается спортом, проходит профилактические обследования. Врач заявил, что Харрис не употребляет табак и подтвердил, что та употребляет алкоголь только в умеренных количествах.
Он обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей Президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего
Отмечается, что публикуя отчет о своем здоровье, Харрис стремится привлечь внимание общества к отказу Трампа обнародовать собственные результаты медобследования.
Харрис считает, что нежелание Трампа предоставить подробные медицинские отчеты является последним примером его непрозрачности.
Я думаю, что очевидно, что его команда, по меньшей мере, не хочет, чтобы американский народ видел все о том, кто он такой
В Reuters отмечают, что команда Харрис хочет подчеркнуть возраст бывшего президента, поскольку он стал самым старшим кандидатом в гонке, после того, как 81-летний президент Джо Байден отказался от борьбы за следующий срок.
Напомним,
Дональд Трамп отклонил предложение Fox News о новых президентских дебатах с Камалой Харрис. Он заявил, что голосование уже началось, и дальнейшие дискуссии не имеют смысла.