Кабмін визначив перелік посад держслужбовців, які мають володіти англійською мовою

Уряд визначив перелік посад державної служби категорій "Б" і "В", для яких обов'язкове знання англійської мови. Нові вимоги набудуть чинності через 4 роки після завершення воєнного стану.

Кабінет міністрів затвердив перелік посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН. Деталі Затверджено, відповідно до закону "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою - повідомив Мельничук. Зазначається, що керівники державної служби в державних органах зможуть затверджувати переліки посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органіВказаний перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Нагадаємо 4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, а також забезпечуватиме вивчення англійської у закладах дошкільної освіти. Зокрема, Кабміну було дано доручення протягом шести місяців встановити переліки посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою. Кабінет міністрів затвердив перелік посад у Національній поліції, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро та Державній службі надзвичайних ситуацій, які зобов’язані володіти англійською мовою. Також англійською повинні будуть володіти кандидати, які претендують на посади в цих органах.