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Кабмин определил перечень должностей госслужащих, которые должны владеть английским языком

Кабмин определил перечень должностей госслужащих, которые должны владеть английским языком

Киев  •  УНН

 • 10758 просмотра

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Правительство определило перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», для которых обязательно знание английского языка. Новые требования вступят в силу через 4 года после завершения военного положения.

Кабинет министров утвердил перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Утвержден, в соответствии с законом «О применении английского языка в Украине», перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком

- сообщил Мельничук.

Отмечается, что руководители государственной службы в государственных органах смогут утверждать перечни должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в каждом конкретном государственном органеУказанный перечень вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним,

4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет английскому статус одного из языков международного общения в Украине.

Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, а также будет обеспечивать изучение английского в учреждениях дошкольного образования.

В частности, Кабмину было дано поручение в течение шести месяцев установить перечни должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Кабинет министров утвердил перечень должностей в Национальной полиции, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро и Государственной службе чрезвычайных ситуаций, которые собязаны владеть английским языком. Также английским должны будут владеть кандидаты, претендующие на должности в этих органах. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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