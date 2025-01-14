Кабмин определил перечень должностей госслужащих, которые должны владеть английским языком
Киев • УНН
Правительство определило перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», для которых обязательно знание английского языка. Новые требования вступят в силу через 4 года после завершения военного положения.
Кабинет министров утвердил перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Утвержден, в соответствии с законом «О применении английского языка в Украине», перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком
Отмечается, что руководители государственной службы в государственных органах смогут утверждать перечни должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в каждом конкретном государственном органеУказанный перечень вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Напомним,
4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет английскому статус одного из языков международного общения в Украине.
Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, а также будет обеспечивать изучение английского в учреждениях дошкольного образования.
В частности, Кабмину было дано поручение в течение шести месяцев установить перечни должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
Кабинет министров утвердил перечень должностей в Национальной полиции, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро и Государственной службе чрезвычайных ситуаций, которые собязаны владеть английским языком. Также английским должны будут владеть кандидаты, претендующие на должности в этих органах.