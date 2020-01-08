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Кабмін прийняв рішення про припинення польотів українських авіакомпаній над територією Ірану

Кабмін прийняв рішення про припинення польотів українських авіакомпаній над територією Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану до з’ясування причин катастрофи. Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

“Ми прийняли рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану, як тільки причини будуть з’ясовані рішення звичайно буде переглянуто”, — сказав Гончарук.

Також, за його словами держава надасть всю необхідну підтримку та допомогу сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

“Вже зараз в аеропорту „Бориспіль“ працюють психологи, медики і ми вже зараз домовляємося з іранською стороною про те щоб туди відлетів літак з нашими експертами та фахівцями, які будуть брати участь в розслідуванні цієї трагедії”, — розповів Гончарук.

Нагадаємо, ряд світових авіакомпаній припиняють перельоти над територією Ісламської республіки Іран та Іраку через обстріли американських військових баз.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, вказало раніше CNN.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

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