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Кабмин принял решение о прекращении полетов украинских авиакомпаний над территорией Ирана

Кабмин принял решение о прекращении полетов украинских авиакомпаний над территорией Ирана

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, как только причины будут выяснены решение конечно будет пересмотрено”, — сказал Гончарук.

Также, по его словам государство предоставит всю необходимую поддержку и помощь семьям погибших в авиакатастрофе.

“Уже сейчас в аэропорту „Борисполь“ работают психологи, медики и мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной о том, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут участвовать в расследовании этой трагедии”, — рассказал Гончарук.

Напомним, ряд мировых авиакомпаний прекращают перелеты над территорией Исламской республики Иран и Ирак из-за обстрелов американских военных баз.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. “FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США” работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членов экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовленны, пока ожидается согласование иранской стороны для отлета.

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