Кабмін опублікував постанову про засідання в онлайн-режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Уряд опублікував постанову про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, яка дозволяє проводити урядові засідання в режимі онлайн. Відповідна постанова №782 від 2 вересня розміщена на сайті уряду, передає УНН.
Згідно з постановою, за рішенням прем’єр-міністра у засіданні Кабінету Міністрів може брати участь член Кабінету Міністрів у режимі відео конференції.
Під час онлайн-засідання Кабінету Міністрів:
- Прем’єр-міністр може прийняти рішення про проведення засідання Кабінету Міністрів у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет;
- онлайн-засідання можуть проводитися у невідкладних випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, а також з питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, з невідкладних питань щодо проведення операції Об’єднаних сил та обороноздатності держави, у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та в інших випадках за рішенням прем’єра;
- онлайн-засідання проводиться на базі програмно-апаратного комплексу залу засідань Кабінету Міністрів;
- голосування під час онлайн-засідання Кабінету Міністрів здійснюється шляхом підняття руки членом Кабінету Міністрів на питання головуючого про те, хто “за”, “проти” або “утримався”.
Крім того, відповідно до постанови, онлайн-засідання відтепер можуть проводити і урядові комітети.
Нагадаємо, уряд 2 вересня підтримав внесення змін до регламенту Кабінету міністрів України, за яким можливий перехід КМУ на роботу в режимі онлайн.