Кабмін дозволив проводити урядові засідання в онлайн-режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд сьогодні підтримав внесення змін до регламенту Кабінету міністрів України, за яким можливий перехід КМУ на роботу в режимі онлайн, передає кореспондент УНН.
“Ще 13 березня уряд ухвалив можливість брати участь членами Кабінету міністрів у засіданнях онлайн”, — сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
З його слів, в уряді зараз вивчили весь досвід, який був у колег з Верховної Ради, опрацювали досвід міністерств, які проводили колегії в онлайн-режимі.
“Пропонуємо внести зміни до діючого регламенту, зокрема п. 6 параграфу 14, яким передбачено можливість проведення засідань уряду, а також урядових комітетів в режимі онлайн. Відповідно до якого головуючий буде формувати порядок денний, а члени уряду зможуть брати участь або безпосередньо в Будинку уряду, або знаходячись на режимі відео-конференції з використанням апаратного ресурсу КМУ з захищеним зв’язком. У такий спосіб ми зможемо забезпечити безперебійну роботу уряду та підготовку документів КМУ на урядових комітетах”, — сказав міністр.
Уряд підтримав рішення з доопрацюванням в одноденний термін.
Під час засідання Прем'єр Денис Шмигаль висловив надію, що не буде необхідності цим користуватися, але обов'язково має бути альтернативний план для роботи уряду в умовах підвищених загроз щодо захворюваності на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб. Таку думку висловив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.