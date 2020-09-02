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Кабмин разрешил проводить правительственные заседания в онлайн-режиме

Киев • УНН

 • 16508 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство сегодня поддержало внесение изменений в регламент Кабинета министров Украины, по которым возможен переход КМУ на работу в режиме онлайн, передает корреспондент УНН.

Кабмин разрешил проводить правительственные заседания в онлайн-режиме

"Еще 13 марта правительство приняло возможность участвовать членам Кабинета министров в заседаниях онлайн", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, в правительстве сейчас изучили весь опыт, который был у коллег из Верховной Рады, проработали опыт министерств, проводивших коллегии в онлайн-режиме.

"Предлагаем внести изменения в действующий регламент, в частности п. 6 параграфа 14, предусматривающий возможность проведения заседаний правительства, а также правительственных комитетов в режиме онлайн. Согласно которому председательствующий будет формировать повестку дня, а члены правительства смогут принимать участие или непосредственно в Доме правительства, или находясь на режиме видео-конференции с использованием аппаратного ресурса КМУ с защищенной связью. Таким образом мы сможем обеспечить бесперебойную работу правительства и подготовку документов КМУ на правительственных комитетах", - сказал министр.

Правительство поддержало решение с доработкой в однодневный срок.

Во время заседания Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что не будет необходимости этим пользоваться, но обязательно должен быть альтернативный план для работы правительства в условиях повышенных угроз по заболеваемости COVID-19.

Напомним, в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3000 человек. Такое мнение высказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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