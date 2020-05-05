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Кабмін назвав дозволені під час карантину операції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Кабінет міністрів України опублікував постанову, в якій визначено, хто підлягає госпіталізації під час карантину, зокрема пацієнти з ускладненим перебігом вагітності та пологів, пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Також виключення зробили для невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення існує значний ризик для життя. Про це УНН повідомляє з посиланням на опубліковану постанову на сайті Кабміну.

Кабмін назвав дозволені під час карантину операції

"На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:

• надання медичної допомоги на території областей, міста Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;
• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
• надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
• надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
• надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя", - йдеться в постанові.

Також повідомляється, що пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, 4 травня було проведено позачергове засідання уряду, на якому було внесено зміни до 211-ї постанови Кабінету міністрів, якою були введені карантинні заходи на території країни, щодо госпіталізацій та операцій під час карантину.

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