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Кабмин назвал разрешенные во время карантина операции

Киев • УНН

 • 19756 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Кабинет министров Украины опубликовал постановление, в котором определено, кто подлежит госпитализации во время карантина, в частности пациенты с осложненным течением беременности и родов, пациентам с онкологическими заболеваниями. Также исключения сделали для неотложных и срочных мер по госпитализации и плановым операциям, если в результате их переноса существует значительный риск для жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованное постановление на сайте Кабмина.

Кабмин назвал разрешенные во время карантина операции

"На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:

• предоставления медицинской помощи на территории областей, города Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
• оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
• оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
• оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
• предоставления паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
• проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановым операциям, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни", - говорится в постановлении.

Также сообщается, что пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операции, подлежат обязательному тестированию на наличие короновируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, 4 мая было проведено внеочередное заседание правительства, на котором были внесены изменения в 211-е постановление Кабинета министров, которым были введены карантинные мероприятия на территории страны, по госпитализаций и операциям во время карантина.

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