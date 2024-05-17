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Ізраїльські солдати отримали поранення в результаті атаки безпілотника з Лівану

Ізраїльські солдати отримали поранення в результаті атаки безпілотника з Лівану

Київ • УНН

 • 26141 перегляди

Троє ізраїльських солдатів були поранені в результаті атаки безпілотника, запущеного з південного Лівану в прикордонному місті Метула, відповідальність за удар взяла на себе Хезболла.

Ізраїльські солдати поранені внаслідок атаки безпілотника з Лівану. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в четвер в прикордонному місті Метула було поранено трьох ізраїльських солдатів в результаті атаки безпілотника, запущеного з півдня Лівану.

Військових евакуйовано до лікарні для надання медичної допомоги. Їх сім'ям повідомлено 

- йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Ліванська "Хезболла" заявила, що вона завдала ударів по кількох районах на території Ізраїлю, включаючи Метулу. Група також опублікувала відео нападу на це місто.

Хезболла оголосила про загибель двох своїх бійців, не надавши додаткових подробиць.

За словами ізраїльського військового речника Даніеля Хагарі, Ізраїль під час нічного авіаудару завдав удару по "комплексу виробничих і складських майданчиків для зброї, який належить до проекту високоточної ракетної оборони Хезболли в Джебель-Шамс у Бекаа".

CNN: Ізраїль зібрав війська для операції в Рафаху14.05.24, 05:50 • 45208 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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