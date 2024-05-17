Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана

Израильские солдаты ранены в результате атаки беспилотника из Ливана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в четверг в приграничном городе Метула были ранены трое израильских солдат в результате атаки беспилотника, запущенного с юга Ливана.

Военные эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи. Их семьям сообщено - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Ливанская "Хезболла" заявила, что она нанесла удары по нескольким районам на территории Израиля, включая Метулу. Группа также опубликовала видео нападения на этот город.

Хезболла объявила о гибели двух своих бойцов, не предоставив дополнительных подробностей.

По словам израильского военного спикера Даниэля Хагари, Израиль во время ночного авиаудара нанес удар по "комплексу производственных и складских площадок для оружия, который относится к проекту высокоточной ракетной обороны Хезболлы в Джебель-Шамс в Бекаа".

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