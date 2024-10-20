Ізраїль завдав удару по "штаб-квартирі розвідки Хезболли" в Бейруті
Київ • УНН
ВПС Ізраїлю атакували стратегічний об'єкт Хезболли в передмісті Бейрута та підземний збройовий завод. ЦАХАЛ заявив, що вжив заходів для зменшення шкоди цивільному населенню.
Ізраїльська армія стверджує, що завдала удару по "штаб-квартирі розвідки Хезболли" в Бейруті
ВПС Ізраїлю знову обстріляли одне з передмість Бейрута. У ЦАХАЛ стверджують, що це був стратегічний об'єкт Хезболли. Крім того, атаковано підземний завод зброї.
Пише УНН із посиланням на Ynet.
ВПС Ізраїлю завдали удару по цілі в одному з передмість Бейрута. У ЦАХАЛ заявили, що це був стратегічний об'єкт військового формування "Хезболла".
Також атаки зазнав підзе.мний збройовий завод, ідеться в заяві армії. у повідомленні підкреслюють, що раніше було зроблено кроки для зменшення шкоди цивільному населенню.
Однак жодної інформації про можливу кількість жертв не повідомлялося.
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