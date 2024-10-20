Израиль нанес удар по «штаб-квартире разведки Хезболлы» в Бейруте
Киев • УНН
ВВС Израиля атаковали стратегический объект Хезболлы в пригороде Бейрута и подземный оружейный завод. ЦАХАЛ заявил, что принял меры для уменьшения ущерба гражданскому населению.
Израильская армия утверждает, что нанесла удар по «штаб-квартире разведки Хезболлы» в Бейруте
ВВС Израиля снова обстреляли один из пригородов Бейрута. В ЦАХАЛ утверждают, что это был стратегический объект Хезболлы. Кроме того, атакован подземный завод оружия.
Пишет УНН со ссылкой на Ynet.
ВВС Израиля нанесли удар по цели в одном из пригородов Бейрута. В ЦАХАЛ заявили, что это был стратегический объект военного формирования «Хезболла».
Также атаке подвергся подзе.мный оружейный завод, говорится в заявлении армии. в сообщении подчеркивается, что ранее были предприняты шаги для уменьшения ущерба гражданскому населению.
Однако никакой информации о возможном количестве жертв не сообщалось.
Напомним,
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