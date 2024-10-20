Ізраїль завдав авіаудару по Газі: десятки загиблих, проте дані суперечливі
Київ • УНН
Медіа ХАМАС повідомляють про 73 загиблих внаслідок ізраїльського авіаудару по Газі. Ізраїль заперечує ці дані, стверджуючи, що кількість жертв значно перебільшена.
Медіа, пов’язані з ХАМАС, заявили про авіаудар з боку Ізраїлю по секторі Гази, після котрого налічуються десятки постраждалих. Втім ізраїльська сторона не підтверджує дану інформацію. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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Згідно з інформацією від агентства Gaza Media, у результаті авіаудару ізраїльської армії по північних районах сектора Газа загинуло, за різними оцінками, щонайменше 73 людини. Проте ізраїльські офіційні особи відкидають ці заяви, стверджуючи, що цифри, які наводять палестинські джерела, перебільшені.
Початкові дані з місцевих лікарень повідомляли про приблизно двадцять загиблих, проте Мінздоров’я Гази, також вказує на десятки поранених та зниклих безвісти внаслідок атаки.
Авіаудар було здійснено по кількох багатоповерхових житлових будинках у районі Бейт-Лахія, що викликало значне занепокоєння серед місцевих жителів і міжнародних спостерігачів.
Ізраїльська армія не надала конкретних даних щодо кількості загиблих, але підкреслила, що її інформація свідчить про набагато меншу кількість жертв, ніж повідомляється в палестинських медіа.
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