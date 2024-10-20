Израиль нанес авиаудар по Газе: десятки погибших, однако данные противоречивы

Медиа, связанные с ХАМАС, заявили об авиаударе со стороны Израиля по сектору Газы, после которого насчитываются десятки пострадавших. Впрочем израильская сторона не подтверждает данную информацию. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Согласно информации от агентства Gaza Media, в результате авиаудара израильской армии по северным районам сектора Газа погибло, по разным оценкам, по меньшей мере 73 человека. Однако израильские официальные лица отвергают эти заявления, утверждая, что цифры, которые приводят палестинские источники, преувеличены.

Начальные данные из местных больниц сообщали о примерно двадцати погибших, однако Минздрав Газы, также указывает на десятки раненых и пропавших без вести в результате атаки.

Авиаудар был осуществлен по нескольким многоэтажным жилым домам в районе Бейт-Лахия, что вызвало значительное беспокойство среди местных жителей и международных наблюдателей.

Израильская армия не предоставила конкретных данных о количестве погибших, но подчеркнула, что ее информация свидетельствует о гораздо меньшем количестве жертв, чем сообщается в палестинских медиа.

Нетаньяху сообщил США, что Израиль планирует удар по военным объектам Ирана, а не ядерным