Ізраїль завдав авіаударів по єменському порту Ходейда
Київ • УНН
Ізраїльські ВПС завдали ударів по Ходейді у Ємені у відповідь на атаку хуситів на аеропорт ім. Бен-Гуріона. Раніше хусити вперше обстріляли аеропорт Тель-Авіва, поранивши людей.
Ізраїль завдав авіаударів по єменському порту Ходейда у відповідь на атаку хуситів. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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За інформацією ЗМІ, іраїльські офіційні особи підтверджують, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по єменському портовому місту Ходейда.
Повідомляється, що ці удари є відповіддю на атаку балістичних ракет хуситів, які вчора влучили в район поблизу аеропорту імені Бен-Гуріона, поранивши кількох людей.
Незадовго до ізраїльських ударів єменські ЗМІ повідомили про удари, завдані США поблизу столиці країни Сани.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що за даними ізраїльської армії, аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві був уражений ракетним обстрілом з Ємену. За даними рятувальної служби "Маген Давид Адом", вісім осіб отримали поранення. Хуситам вперше вдалося завдати ракетного удару по периметру аеропорту у Тель-Авіві. Ізраїльська армія підтвердила факт попадання частин ракети.