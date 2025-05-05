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Ізраїль завдав авіаударів по єменському порту Ходейда

Київ • УНН

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Ізраїльські ВПС завдали ударів по Ходейді у Ємені у відповідь на атаку хуситів на аеропорт ім. Бен-Гуріона. Раніше хусити вперше обстріляли аеропорт Тель-Авіва, поранивши людей.

Ізраїль завдав авіаударів по єменському порту Ходейда

Ізраїль завдав авіаударів по єменському порту Ходейда у відповідь на атаку хуситів. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі 

За інформацією ЗМІ, іраїльські офіційні особи підтверджують, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по єменському портовому місту Ходейда.

Повідомляється, що ці удари є відповіддю на атаку балістичних ракет хуситів, які вчора влучили в район поблизу аеропорту імені Бен-Гуріона, поранивши кількох людей.

Незадовго до ізраїльських ударів єменські ЗМІ повідомили про удари, завдані США поблизу столиці країни Сани.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що за даними ізраїльської армії, аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві був уражений ракетним обстрілом з Ємену. За даними рятувальної служби "Маген Давид Адом", вісім осіб отримали поранення. Хуситам вперше вдалося завдати ракетного удару по периметру аеропорту у Тель-Авіві. Ізраїльська армія підтвердила факт попадання частин ракети.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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