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Израиль нанес авиаудары по йеменскому порту Ходейда

Киев • УНН

 • 3318 просмотра

Израильские ВВС нанесли удары по Ходейде в Йемене в ответ на атаку хуситов на аэропорт им. Бен-Гуриона. Ранее хуситы впервые обстреляли аэропорт Тель-Авива, ранив людей.

Израиль нанес авиаудары по йеменскому порту Ходейда

Израиль нанес авиаудары по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали 

По информации СМИ, израильские официальные лица подтверждают, что военно-воздушные силы Израиля наносят удары по йеменскому портовому городу Ходейда.

Сообщается, что эти удары являются ответом на атаку баллистических ракет хуситов, которые вчера попали в район вблизи аэропорта имени Бен-Гуриона, ранив нескольких человек.

Незадолго до израильских ударов йеменские СМИ сообщили об ударах, нанесенных США вблизи столицы страны Саны.

Напомним

Ранее сообщалось, что по данным израильской армии, аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве был поражен ракетным обстрелом из Йемена. По данным спасательной службы "Маген Давид Адом", восемь человек получили ранения. Хуситам впервые удалось нанести ракетный удар по периметру аэропорта в Тель-Авиве. Израильская армия подтвердила факт попадания частей ракеты.

Алина Волянская

Алина Волянская

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