Израиль нанес авиаудары по йеменскому порту Ходейда
Киев • УНН
Израильские ВВС нанесли удары по Ходейде в Йемене в ответ на атаку хуситов на аэропорт им. Бен-Гуриона. Ранее хуситы впервые обстреляли аэропорт Тель-Авива, ранив людей.
Израиль нанес авиаудары по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
По информации СМИ, израильские официальные лица подтверждают, что военно-воздушные силы Израиля наносят удары по йеменскому портовому городу Ходейда.
Сообщается, что эти удары являются ответом на атаку баллистических ракет хуситов, которые вчера попали в район вблизи аэропорта имени Бен-Гуриона, ранив нескольких человек.
Незадолго до израильских ударов йеменские СМИ сообщили об ударах, нанесенных США вблизи столицы страны Саны.
Напомним
Ранее сообщалось, что по данным израильской армии, аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве был поражен ракетным обстрелом из Йемена. По данным спасательной службы "Маген Давид Адом", восемь человек получили ранения. Хуситам впервые удалось нанести ракетный удар по периметру аэропорта в Тель-Авиве. Израильская армия подтвердила факт попадания частей ракеты.