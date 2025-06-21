Ізраїль не припинить атаки на Іран, доки існуватиме ядерна загроза - посол країни в ООН

Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон заявив, що його країна не припинить атаки проти Ірану, доки не буде ліквідована ядерна загроза. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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За даними інформагенції, на засіданні Ради Безпеки ООН у п'ятницю, 20 червня Іран заявив, що продовжить оборонятися від Ізраїлю, тоді як посол Ізраїлю в ООН зазначив, що його країна не припинить свої атаки, доки ядерна загроза Ірану не буде усунена.

Ми не припинимо. Доки не буде ліквідовано ядерну загрозу Ірану, доки не буде роззброєно його військову машину, доки наш народ і ваш народ не будуть у безпеці - заявив Данон під час засідання Ради Безпеки ООН.

У відповідь посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, закликав Радбез втрутитися і висловив занепокоєння через можливу участь США у цьому конфлікті.

"Ізраїль, очевидно, заявив, що продовжуватиме ці удари стільки днів, скільки буде потрібно. Ми стурбовані достовірною інформацією про те, що США… можуть приєднатися до цієї війни", — сказав він.

Нагадаємо

20 червня Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність Тегерана відновити дипломатичні обговорення за умови припинення агресії Ізраїлю та притягнення агресора до відповідальності.

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