Ізраїль атакує Тегеран: жителів іранської столиці закликали до евакуації

У ніч проти 18 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала негайно евакуювати півмільйона жителів 18-го району Тегерана та розпочала обстріл столиці Ірану. Про це інформує УНН з посиланням на "Голос Ізраїлю", Армію оборони Ізраїлю в Telegram.

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Зазначається, що речник Армії оборони Ізраїлю опублікував карту з повідомленням про евакуацію у 18-му районі Тегерана

"Негайне попередження співробітникам, а також усім особам, які знаходяться в 18 районі Тегерана, згідно території, як зазначена на доданій карті. Протягом наступних кількох годин ізраїльська армія вживе заходів у цьому районі, як це було зроблено в останні дні навколо Тегерана, з метою атаки на військову інфраструктуру іранського режиму", - йдеться у дописі.

Шановні громадяни, з метою Вашої безпеки та здоров'я просимо вас негайно залишити зазначену територію у 18-му окрузі Тегерана. Ваша присутність у цій зоні наражає Ваше життя на ризик - попередили в ЦАХАЛ.

18-й район — це густонаселений район на південному заході Тегерана, де проживає близько 420 000 осіб на площі 37,5 км².

Пізніше ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі поінформував про обстріл Тегерана.

"Армія оборони Ізраїлю: ВПС Ізраїлю зараз завдають серії ударів у районі Тегерана", - повідомили збройні сили Ізраїлю.

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Сполучені Штати Америки, ймовірно, приєднаються до операції Ізраїлю проти Ірану, а також до атак на ядерні об'єкти країни.

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