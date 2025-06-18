Израиль атакует Тегеран: жителей иранской столицы призвали к эвакуации

В ночь на 18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала немедленно эвакуировать полмиллиона жителей 18-го района Тегерана и начала обстрел столицы Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Израиля", Армию обороны Израиля в Telegram.

Детали

Отмечается, что представитель Армии обороны Израиля опубликовал карту с сообщением об эвакуации в 18-м районе Тегерана

"Немедленное предупреждение сотрудникам, а также всем лицам, находящимся в 18 районе Тегерана, согласно территории, как указано на прилагаемой карте. В течение следующих нескольких часов израильская армия примет меры в этом районе, как это было сделано в последние дни вокруг Тегерана, с целью атаки на военную инфраструктуру иранского режима", - говорится в сообщении.

Уважаемые граждане, в целях Вашей безопасности и здоровья просим вас немедленно покинуть указанную территорию в 18-м округе Тегерана. Ваше присутствие в этой зоне подвергает Вашу жизнь риску - предупредили в ЦАХАЛ.

18-й район — это густонаселенный район на юго-западе Тегерана, где проживает около 420 000 человек на площади 37,5 км².

Позже ЦАХАЛ в своем Telegram-канале проинформировал об обстреле Тегерана.

"Армия обороны Израиля: ВВС Израиля сейчас наносят серию ударов в районе Тегерана", - сообщили вооруженные силы Израиля.

Напомним

Соединенные Штаты Америки, вероятно, присоединятся к операции Израиля против Ирана, а также к атакам на ядерные объекты страны.

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