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Івченко: через високі комунальні тарифи людям не вистачає пенсії

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Через високі тарифи на комунальні послуги, пенсій, які й так низькі, не вистачає людям на проживання, вважає народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

Цитата:

"Пенсії не вистачає – це точно. На сьогоднішній день середня пенсія – це трохи більше 3200 грн. От моя мама, наприклад, отримувала більше за 3200, а за трикімнатну квартиру, де вона проживала з батьком, яка в неї залишилася, вона платила 2400 грн. Це всі комуналки, платежі щодо прибирання території, вивозу сміття. І це означало, що їй залишалося 700 грн на проживання", - розповів Івченко.

Доповнення

Зауважимо, нардеп Вадим Івченко раніше повідомив, що монобільшість "провалили" голосування за постанову про зниження тарифів для населення. 

"Монобільшість і "слуги народу" дали всього 70 голосів, а вся опозиція – наявні депутати – проголосували за постанову про зниження для людей тарифів на електрику, повернення пільгового тарифу тим, хто використовує до 100 кіловатів. (...) Ми запропонували не нараховувати людям за транспортування газу, якщо вони не користуються газом. Це була наша законодавча ініціатива. І Рада не підтримала це: монобільшість і "слуги народу" – відмовилися знижувати тарифи українцям", - розповів Івченко.

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