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ISW: Захоплення Великої Новосілки може вказати на майбутні плани рф

ISW: Захоплення Великої Новосілки може вказати на майбутні плани рф

Київ • УНН

 • 124936 перегляди

російські війська контролюють 89% Великої Новосілки. ISW вважає, що подальша передислокація військ рф з цього району вкаже на пріоритетні напрямки наступу навесні-влітку 2025 року.

Захоплення Великої Новосілки, ймовірно, надасть можливість командуванню росії вирішити, чи слід підрозділи ВВО передислокувати на інші оперативні райони. Своєю чергою будь-яка передислокація впродовж найближчих тижнів вкаже, де наступатиме ворог навесні та влітку. Про йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зауважили, що війська рф здійснили подальше просування в межах Великої Новосілки на тлі офіційних російських заяв про те, що 26 січня окупанти захопили весь населений пункт.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, вказують на те, що російські війська просунулися на північ вздовж вулиці Центральної на півночі Великої Новосілки

- пише ISW.

Зазначається, що деякі російські джерела, включаючи міністерство оборони росії, стверджували 26 січня, що російські війська повністю захопили Велику Новосілку, тоді як інші російські джерела стверджували, що російські війська захопили більшу частину населеного пункту.

Деякі російські блогери стверджували, що російські війська все ще зачищають селище від українських сил, включаючи північну частину, і що українські сили все ще контратакують у цьому районі.

Однак за даними геолокаційних даних, ISW вважає, що російські війська займають 89 відсотків селища

- йдеться у звіті.

Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, міністерство оборони росії приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки російськими військами, що, найімовірніше, є частиною інформаційних зусиль, спрямованих на формування у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою в Україні та послаблення міжнародної підтримки для України.

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Експерти зазначають, що російські успіхи на заході Донецької області продовжують бути поступовими і набагато нижчими за темпи, які є нормальними для сучасної механізованої війни.

Крім того, йдеться у звіті, залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Великої Новосілки, оскільки неясно, скільки бойової потужності ще зберігають елементи східного військового округу російської армії після кількох місяців безперервних наступальних операцій.

Велика Новосілка розташована поруч з кількома річками, що, ймовірно, ускладнить і завадить подальшому тактичному просуванню російських військ у цьому районі. російські війська мали проблеми з переправами через річки… що, ймовірно, ускладнить здатність російських військ використати захоплення Великої Новосілки для оперативно значущого просування в західній частині Донецької області

- зазначили аналітики ISW.

Експерти припускають, що захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть російському військовому командуванню можливості і стане точкою відліку для прийняття рішення про передислокацію підрозділів Східного військового округу (СВО) росії з району Великої Новосілки в інші пріоритетні оперативні райони.

російське військове командування може вирішити залишити частини СВО на заході Донецької області і продовжити просування до адміністративного кордону Донецької і Дніпропетровської областей, який проходить на північ і захід від Великої Новосілки.

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На думку аналітиків, таке рішення може свідчити про те, що російські військові надають перевагу якнайшвидшому просуванню до адміністративного кордону, а не на інших напрямках у Донецькій області чи в інших прифронтових районах.

В зведененні додають, що залишається незрозумілим, наскільки боєздатними залишаються підрозділи після більш ніж піврічної участі в інтенсивних операціях.

російські війська наразі активізують наступальні операції на Куп'янському, Борівському, Часів-Ярському, Торецькому та Покровському напрямках, а також продовжують працювати над ліквідацією решти українських укріплень на Курахівському напрямку та в Курській області

- звітує ISW.

російське військове командування також може залишити деякі підрозділи СВО у районі Великої Новосілки, щоб продовжувати обмежені атаки і затиснути українські сили в цьому районі, але передислокувати основну частину військових округу на іншу ділянку фронту.

Ключові висновки ISW за 26 січня:

  • Війська рф здійснили подальше просування в межах Великої Новосілки на тлі офіційних російських заяв про те, що 26 січня окупанти захопили весь населений пункт.
    • міністерство оборони росії приділяє аномально багато уваги заявам про захоплення Великої Новосілки, що, найімовірніше, є частиною інформаційних зусиль, спрямованих на формування у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою в Україні та послаблення міжнародної підтримки України.
      • Захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть можливість російському військовому командуванню прийняти рішення про передислокацію частин Східного військового округу (СВО) росії з району Великої Новосілки в інші пріоритетні оперативні райони. Будь-яка передислокація частин СВО з району Великої Новосілки протягом найближчих тижнів вкаже на пріоритетні операційні райони для наступальних операцій росії навесні і влітку 2025 року.
        • російські війська готові захопити Торецьк найближчими днями, і передислокація елементів СВО для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку свідчитиме про нові пріоритетні зусилля росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки.
          • У ніч з 25 на 26 січня українські війська завдали повторного по Рязанському нафтопереробному заводу.
            • Українські війська просунулися в Курській області та відновили позиції в Торецьку.
              • російські війська просунулися біля Борової, Покровська та Курахового.
                • російські блогери 25 січня розкритикували російський уряд за те, що він не приділяє пріоритетної уваги набору та підготовці наступного покоління російських офіцерів.

                  Нагадаємо

                  російські війська зафіксовані у Великій Новосілці, де встановили прапор на котельні за стадіоном "Колос". Противник має успіх на східних околицях та частині центральних вулиць населеного пункту.

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