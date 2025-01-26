Окупанти встановили свій прапор на котельні у Великій Новосілці, а не в центрі селища - ОСУВ “Хортиця”

Війська рф у Великій Новосілці фіксуються з вчорашнього вечора. Вони поставили свій прапор на котельні за стадіоном "Колос", а не в центрі селища, як про це повідомлялося раніше. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Росіяни там фіксують з учора, але це не зовсім центр. Вони поставили прапор, якщо подивитися на мапу, то вони поставили прапор на котельню за стадіоном "Колос". Ситуація перебуває під постійним наглядом. Робиться усе, щоб вирівняти ситуацію - сказав Трегубов.

Доповнення

Днями сервіс DeepState повідомляв, що противник фіксується в центрі Великої Новосілки.

"Ворог починає публікувати кадри з Великої Новосілки, одночасно, маніпулюючи тим, що вони нібито взяли під контроль все селище, що не відповідає дійсності на даний момент. Противник має успіх у просуванні на східних околицях, а також зайняв невелику частину центральних вулиць населеного пункту, де вони знімали свої відео з ганчірками. Також пробує тиснути з півдня і зі сторони Времівки, застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема, піхоти і техніки", - повідомляв сервіс.

Нагадаємо

За минулу добу українські військові ліквідували 1720 терористів. Також знищено 9 танків, 4 БМП, 14 артсистем та 40 БПЛА противника.