Оккупанты установили свой флаг на котельной в Великой Новоселке, а не в центре поселка - ОСУВ "Хортица"

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 157963 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 152537 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 156770 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 204680 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 136948 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 121768 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 117501 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143954 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146788 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144275 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЦРУ меняет позицию относительно происхождения COVID-19: новые данные о лабораториях в Ухане

ЦРУ меняет позицию относительно происхождения COVID-19: новые данные о лабораториях в Ухане

26 января, 03:22 • 85488 просмотра
В Крыму разоблачили подпольный цех по производству фейковых газированных напитков

В Крыму разоблачили подпольный цех по производству фейковых газированных напитков

26 января, 03:45 • 52648 просмотра
Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры

Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры

26 января, 04:51 • 63368 просмотра
Трамп снова заговорил о Гренландии: напряжение между США и Данией растет

Трамп снова заговорил о Гренландии: напряжение между США и Данией растет

26 января, 06:21 • 61307 просмотра
В беларуси проходят президентские выборы с пятью кандидатами

В беларуси проходят президентские выборы с пятью кандидатами

06:41 • 58394 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 139690 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 204680 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 245159 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 211220 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 267822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

10:05 • 24860 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 111773 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 111728 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 112374 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 157963 просмотра
Актуальное
Оккупанты установили свой флаг на котельной в Великой Новоселке, а не в центре поселка - ОСУВ "Хортица"

Оккупанты установили свой флаг на котельной в Великой Новоселке, а не в центре поселка - ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 6209 просмотра

Read in English

Российские войска зафиксированы в Великой Новоселке, где установили флаг на котельной за стадионом "Колос". Противник имеет успех на восточных окраинах и части центральных улиц населенного пункта.

Войска рф в Великой Новоселке фиксируются со вчерашнего вечера. Они поставили свой флаг на котельной за стадионом "Колос", а не в центре поселка, как об этом сообщалось ранее. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Россияне там фиксируют со вчерашнего дня, но это не совсем центр. Они поставили флаг, если посмотреть на карту, то они поставили флаг на котельную за стадионом "Колос". Ситуация находится под постоянным наблюдением. Делается все, чтобы выровнять ситуацию 

- сказал Трегубов.

Дополнение

На днях сервис DeepState сообщал, что противник фиксируется в центре Великой Новоселки.

"Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент. Противник имеет успех в продвижении на восточных окраинах, а также занял небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с тряпками. Также пробует давить с юга и со стороны Временки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники", - сообщал сервис.

Напомним

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1720 террористов. Также уничтожено 9 танков, 4 БМП, 14 артсистем и 40 БПЛА противника.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы