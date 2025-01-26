Оккупанты установили свой флаг на котельной в Великой Новоселке, а не в центре поселка - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Российские войска зафиксированы в Великой Новоселке, где установили флаг на котельной за стадионом "Колос". Противник имеет успех на восточных окраинах и части центральных улиц населенного пункта.
Войска рф в Великой Новоселке фиксируются со вчерашнего вечера. Они поставили свой флаг на котельной за стадионом "Колос", а не в центре поселка, как об этом сообщалось ранее. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Россияне там фиксируют со вчерашнего дня, но это не совсем центр. Они поставили флаг, если посмотреть на карту, то они поставили флаг на котельную за стадионом "Колос". Ситуация находится под постоянным наблюдением. Делается все, чтобы выровнять ситуацию
Дополнение
На днях сервис DeepState сообщал, что противник фиксируется в центре Великой Новоселки.
"Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент. Противник имеет успех в продвижении на восточных окраинах, а также занял небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с тряпками. Также пробует давить с юга и со стороны Временки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники", - сообщал сервис.
Напомним
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1720 террористов. Также уничтожено 9 танков, 4 БМП, 14 артсистем и 40 БПЛА противника.