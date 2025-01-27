ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

Захват Великой Новоселки, вероятно, позволит командованию россии решить, следует ли подразделения ВВО передислоцировать на другие оперативные районы. В свою очередь любая передислокация в течение ближайших недель укажет, где будет наступать враг весной и летом. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики ISW отметили, что войска рф осуществили дальнейшее продвижение в пределах Великой Новоселки на фоне официальных российских заявлений о том, что 26 января оккупанты захватили весь населенный пункт.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на север вдоль улицы Центральной на севере Большой Новоселки - пишет ISW.

Отмечается, что некоторые российские источники, включая министерство обороны россии, утверждали 26 января, что российские войска полностью захватили Великую Новоселку, тогда как другие российские источники утверждали, что российские войска захватили большую часть населенного пункта.

Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска все еще зачищают поселок от украинских сил, включая северную часть, и что украинские силы все еще контратакуют в этом районе.

Однако по данным геолокационных данных, ISW считает, что российские войска занимают 89 процентов поселка - говорится в отчете.

Как пишут аналитики американского Института изучения войны, министерство обороны россии уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки российскими войсками, что, скорее всего, является частью информационных усилий, направленных на формирование у Запада представления о ситуации на поле боя в Украине и ослабление международной поддержки для Украины.

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Эксперты отмечают, что российские успехи на западе Донецкой области продолжают быть постепенными и гораздо ниже темпов, которые являются нормальными для современной механизированной войны.

Кроме того, говорится в отчете, остается непонятным, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Великой Новоселки, поскольку неясно, сколько боевой мощи еще сохраняют элементы восточного военного округа российской армии после нескольких месяцев непрерывных наступательных операций.

Великая Новоселка расположена рядом с несколькими реками, что, вероятно, усложнит и помешает дальнейшему тактическому продвижению российских войск в этом районе. российские войска имели проблемы с переправами через реки... что, вероятно, усложнит способность российских войск использовать захват Великой Новоселки для оперативно значимого продвижения в западной части Донецкой области - отметили аналитики ISW.

Эксперты предполагают, что захват и зачистка Великой Новоселки, вероятно, предоставит российскому военному командованию возможности и станет точкой отсчета для принятия решения о передислокации подразделений Восточного военного округа (ВВО) россии из района Великой Новоселки в другие приоритетные оперативные районы.

российское военное командование может решить оставить части СВО на западе Донецкой области и продолжить продвижение к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки.

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По мнению аналитиков, такое решение может свидетельствовать о том, что российские военные отдают предпочтение скорейшему продвижению к административной границе, а не на других направлениях в Донецкой области или в других прифронтовых районах.

В сводке добавляют, остается непонятным, насколько боеспособными остаются подразделения после более чем полугодового участия в интенсивных операциях.

российские войска сейчас активизируют наступательные операции на Купянском, Боровском, Часов-Ярском, Торецком и Покровском направлениях, а также продолжают работать над ликвидацией остальных украинских укреплений на Кураховском направлении и в Курской области - отчитывается ISW.

российское военное командование также может оставить некоторые подразделения СВО в районе Великой Новоселки, чтобы продолжать ограниченные атаки и зажать украинские силы в этом районе, но передислоцировать основную часть военных округа на другой участок фронта.

Ключевые выводы ISW за 26 января:

Войска рф осуществили дальнейшее продвижение в пределах Великой Новоселки на фоне официальных российских заявлений о том, что 26 января оккупанты захватили весь населенный пункт.

министерство обороны россии уделяет аномально много внимания заявлениям о захвате Великой Новоселки, что, скорее всего, является частью информационных усилий, направленных на формирование у Запада представления о ситуации на поле боя в Украине и ослабление международной поддержки Украины.

Захват и зачистка Великой Новоселки, вероятно, предоставит возможность российскому военному командованию принять решение о передислокации частей Восточного военного округа (ВВО) россии из района Великой Новоселки в другие приоритетные оперативные районы. Любая передислокация частей ВВО из района Великой Новоселки в течение ближайших недель укажет на приоритетные операционные районы для наступательных операций россии весной и летом 2025 года.

российские войска готовы захватить Торецк в ближайшие дни, и передислокация элементов СВО для усиления российской группировки на Торецком направлении будет свидетельствовать о новых приоритетных усилиях россии по возобновлению атак в направлении Константиновки.

В ночь с 25 на 26 января украинские войска нанесли повторный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Украинские войска продвинулись в Курской области и восстановили позиции в Торецке.

российские войска продвинулись возле Боровой, Покровска и Курахово.

российские блогеры 25 января раскритиковали российское правительство за то, что оно не уделяет приоритетного внимания набору и подготовке следующего поколения российских офицеров.

Напомним

российские войска зафиксированы в Великой Новоселке, где установили флаг на котельной за стадионом "Колос". Противник имеет успех на восточных окраинах и части центральных улиц населенного пункта.

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