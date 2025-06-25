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ISW: росіяни масово інтегрують мотоцикли у свою військову тактику, яку можуть використати у війні проти НАТО

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Російські військові активно розширюють використання мотоциклів на фронті в Україні, інтегруючи їх у тактику нападу та підтримки військових операцій. Вони застосовують мотоцикли для диверсій, розвідки, інфільтрації, евакуації та логістики, а також тренують солдатів та планують оснастити понад половину піхотних сил подібними транспортними засобами.

ISW: росіяни масово інтегрують мотоцикли у свою військову тактику, яку можуть використати у війні проти НАТО

Російські війська розширюють використання мотоциклів уздовж лінії фронту в Україні, це тактика, яку російські військові можуть використовувати в майбутніх війнах за межами України, можливо, включаючи операції проти країн НАТО. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що, за словами одного з українських військовослужбовців, загроза нападів російських мотоциклів зростає вздовж лінії фронту, оскільки російські війська все частіше інтегрують мотоцикли в тактику нападу.

російські мотоциклетні сили більше не атакують вздовж доріг, а переважно роблять це через відкриті поля та намагаються обійти українські інженерні перешкоди вздовж лінії фронту

- цитує ISW українського військового.

Водночас українська розвідувальна організація Frontelligence Insight повідомила, що російські війська переважно використовують мотоцикли як вид транспорту для підтримки місій диверсії, розвідки, інфільтрації та флангової підтримки.

російські мотоциклісти діють загонами по шість-вісім мотоциклів з одним або двома водіями на кожному мотоциклі (загалом від шести до 16 осіб). ... Кожен загін має від двох до чотирьох переносних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та один пристрій для сканування українських безпілотників

цитують аналітики Frontelligence Insight.

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За даними організації, російські війська також використовують мотоцикли для евакуації поранених та логістичної підтримки. При цьому росіяни навчають військових керувати мотоциклами та квадроциклами на спеціальних мотокросових трасах у росії та окупованих територіях України і переважно використовують мотоцикли іноземного виробництва - переважно ті, що виготовлені в Китайській Народній Республіці (КНР).

росія має намір у майбутньому оснастити понад половину своїх піхотних сил мотоциклами, всюдиходами та баггі

- оцінюють аналітики.

В ISW роблять висновок, що російські війська, ймовірно, дедалі більше залежатимуть від мотоциклів та інших швидших неброньованих транспортних засобів, оскільки повільніші транспортні засоби стали небезпекою на більш прозорому полі бою України.

"Зусилля росії щодо інтеграції тактичних інновацій, таких як використання мотоциклів, серед підрозділів на передовій, свідчать про те, що російські військові засвоюють уроки сучасної наземної війни, які вони мають намір використовувати поза межами України", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

За даними The New York Times, російські війська почали використовувати мотоцикли для атак на українські позиції через дефіцит бронетехніки. Мотоцикли дозволяють швидко проникати в тил, але зазнають значних втрат.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Інститут вивчення війни
НАТО
Україна
Tesla
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