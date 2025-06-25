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ISW: россияне массово интегрируют мотоциклы в свою военную тактику, которую могут использовать в войне против НАТО

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Российские военные активно расширяют использование мотоциклов на фронте в Украине, интегрируя их в тактику нападения и поддержки военных операций. Они применяют мотоциклы для диверсий, разведки, инфильтрации, эвакуации и логистики, а также тренируют солдат и планируют оснастить более половины пехотных сил подобными транспортными средствами.

ISW: россияне массово интегрируют мотоциклы в свою военную тактику, которую могут использовать в войне против НАТО

Российские войска расширяют использование мотоциклов вдоль линии фронта в Украине, это тактика, которую российские военные могут использовать в будущих войнах за пределами Украины, возможно, включая операции против стран НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что, по словам одного из украинских военнослужащих, угроза нападений российских мотоциклов растет вдоль линии фронта, поскольку российские войска все чаще интегрируют мотоциклы в тактику нападения.

российские мотоциклетные силы больше не атакуют вдоль дорог, а преимущественно делают это через открытые поля и пытаются обойти украинские инженерные препятствия вдоль линии фронта

- цитирует ISW украинского военного.

В то же время украинская разведывательная организация Frontelligence Insight сообщила, что российские войска преимущественно используют мотоциклы как вид транспорта для поддержки миссий диверсии, разведки, инфильтрации и фланговой поддержки.

российские мотоциклисты действуют отрядами по шесть-восемь мотоциклов с одним или двумя водителями на каждом мотоцикле (всего от шести до 16 человек). ... Каждый отряд имеет от двух до четырех переносных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и одно устройство для сканирования украинских беспилотников

цитируют аналитики Frontelligence Insight.

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По данным организации, российские войска также используют мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки. При этом россияне учат военных управлять мотоциклами и квадроциклами на специальных мотокроссовых трассах в россии и оккупированных территориях Украины и преимущественно используют мотоциклы иностранного производства - преимущественно те, что изготовлены в Китайской Народной Республике (КНР).

россия намерена в будущем оснастить более половины своих пехотных сил мотоциклами, вездеходами и багги

- оценивают аналитики.

В ISW делают вывод, что российские войска, вероятно, будут все больше зависеть от мотоциклов и других более быстрых небронированных транспортных средств, поскольку более медленные транспортные средства стали опасностью на более прозрачном поле боя Украины.

"Усилия россии по интеграции тактических инноваций, таких как использование мотоциклов, среди подразделений на передовой, свидетельствуют о том, что российские военные усваивают уроки современной наземной войны, которые они намерены использовать за пределами Украины", - резюмируют в ISW.

Напомним

По данным The New York Times, российские войска начали использовать мотоциклы для атак на украинские позиции из-за дефицита бронетехники. Мотоциклы позволяют быстро проникать в тыл, но несут значительные потери.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Институт изучения войны
НАТО
Украина
Tesla
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