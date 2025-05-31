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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння
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ISW: кремль тисне на США щодо поступок по Україні і не йде на жодні компроміси

Київ • УНН

 • 680 перегляди

кремль вимагає від США поступок щодо переговорів про мир в Україні, наполягаючи на зміні політики НАТО. росія не робить жодних кроків на зустріч.

ISW: кремль тисне на США щодо поступок по Україні і не йде на жодні компроміси

кремль тисне на США та союзників щодо виконання вимог рф стосовно встановлення миру в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на вчорашню заяву речника кремля дмитра пєскова, який зазначив, що у Вашингтоні нібито розділяють занепокоєння російського диктатора володимира путіна щодо подальшого розширення НАТО на схід "і що росія раніше ділилася цим занепокоєнням зі Сполученими Штатами під час переговорів за закритими дверима".

пєсков заявив, що позиція США щодо подальшого розширення НАТО "дуже приваблива" для росії, враховуючи, що Сполучені Штати продовжують відігравати посередницьку роль у переговорах щодо припинення війни

- зазначають в ISW.

Україна готова до переговорів з рф: Єрмак нагадав, що Київ чекає на проєкт російського "меморандуму" 30.05.25, 13:02 • 1664 перегляди

Там нагадують, що раніше у США заявляли про готовність розглянути заперечення росії щодо можливого майбутнього членства України в НАТО - давню вимогу росії, яку офіційні особи рф часто називають "першопричиною" війни в Україні – в обмін на те, що кремль піде на поступки щодо інших вимог.

Заява пєскова вказує на те, що російські чиновники вважають, що Сполучені Штати підтримують вимогу росії до НАТО змінити свою основоположну політику відкритих дверей. Таке зобов’язання фактично надасть росії право вето на елементи статуту НАТО, принесе непропорційну користь бажаній післявоєнній безпеці росії та підірве заявлені цілі президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні

- вважають аналітики.

Вони роблять висновок, що кремль вимагає від США поступок щодо переговорів і потенційних післявоєнних домовленостей про безпеку та не робить жодних подібних кроків, як-от відмова від претензій росії на наразі неокуповані нею українські території у Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо

Представник росії при ООН василь небензя заявив, що Україна має зупинити мобілізацію, а Захід - припинити постачання зброї, щоб росія погодилася на припинення вогню.

За оцінкою ISW, російські офіційні особи продовжують сигналізувати про безкомпромісну позицію кремля перед запланованими переговорами в Стамбулі 2 червня, припускаючи, що майбутня зустріч навряд чи дасть суттєві результати в контексті встановлення міцного миру в Україні.

рф відправляє делегацію в Стамбул для переговорів, до цього "меморандум" оприлюднювати не планується - кремль30.05.25, 15:57 • 2088 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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