ISW: Кремль давит на США для уступок по Украине и не идет ни на какие компромиссы

кремль требует от США уступок по переговорам о мире в Украине, настаивая на изменении политики НАТО. россия не делает никаких шагов навстречу.

кремль оказывает давление на США и союзников относительно выполнения требований рф по установлению мира в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН. Детали Аналитики указывают на вчерашнее заявление пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, который отметил, что в Вашингтоне якобы разделяют обеспокоенность российского диктатора владимира путина относительно дальнейшего расширения НАТО на восток "и что россия ранее делилась этой обеспокоенностью с Соединенными Штатами во время переговоров за закрытыми дверями". песков заявил, что позиция США относительно дальнейшего расширения НАТО "очень привлекательна" для россии, учитывая, что Соединенные Штаты продолжают играть посредническую роль в переговорах по прекращению войны - отмечают в ISW. Украина готова к переговорам с рф: Ермак напомнил, что Киев ждет проект российского "меморандума" Там напоминают, что ранее в США заявляли о готовности рассмотреть возражения россии относительно возможного будущего членства Украины в НАТО - давнее требование россии, которое официальные лица рф часто называют "первопричиной" войны в Украине – в обмен на то, что кремль пойдет на уступки по другим требованиям. Заявление пескова указывает на то, что российские чиновники считают, что Соединенные Штаты поддерживают требование россии к НАТО изменить свою основополагающую политику открытых дверей. Такое обязательство фактически предоставит россии право вето на элементы устава НАТО, принесет непропорциональную пользу желаемой послевоенной безопасности россии и подорвет заявленные цели президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине - считают аналитики. Они делают вывод, что кремль требует от США уступок относительно переговоров и потенциальных послевоенных договоренностей о безопасности и не делает никаких подобных шагов, как-от отказ от претензий россии на пока неоккупированные ею украинские территории в Херсонской и Запорожской областях. Напомним Представитель россии при ООН василий небензя заявил, что Украина должна остановить мобилизацию, а Запад - прекратить поставки оружия, чтобы россия согласилась на прекращение огня. По оценке ISW, российские официальные лица продолжают сигнализировать о бескомпромиссной позиции кремля перед запланированными переговорами в Стамбуле 2 июня, предполагая, что будущая встреча вряд ли даст существенные результаты в контексте установления прочного мира в Украине. рф отправляет делегацию в Стамбул для переговоров, до этого "меморандум" обнародовать не планируется - кремль