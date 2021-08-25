Іспанія хоче стати центром ЄС для прийому евакуйованих афганців

Деталі

На додаток до евакуації окремих держав, перший рейс ЄС евакуйованих афганців, організований зовнішньою службою ЄС, прибув у четвер на мадридську авіабазу Торрехон із 36 людьми на борту.

Перші 36 зрештою будуть поселені в Данії, Німеччині, Польщі та Литві, повідомляють іспанські чиновники.

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“Іспанія — порт в’їзду. Ми приймаємо їх протягом кількох днів, і звідти вони будуть розповсюджені по різних країнах ЄС ”, - заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Нагадаємо

Пентагон за дорученням Байдена розробить план на випадок “непередбачених обставин” під час евакуації з Афганістану. Україна евакуювала з Афганістану понад 250 людей.

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.