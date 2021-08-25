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Испания хочет стать центром ЕС для приема эвакуированных афганцев

Испания хочет стать центром ЕС для приема эвакуированных афганцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Испания предложила сделать себя центром ЕС для приема афганцев, которые в течение многих лет сотрудничали с ее учреждениями. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В дополнение к эвакуации отдельных государств, первый рейс ЕС эвакуированных афганцев, организованный по внешним делам ЕС, прибыл в четверг на мадридскую авиабазу Торрехон с 36 людьми на борту.

Первые 36 конечном итоге будут размещены в Дании, Германии, Польше и Литве, сообщают испанские чиновники.

Цитата

“Испания — порт въезда. Мы принимаем их в течение нескольких дней, и оттуда они будут распространены по разным странам ЕС ”, - заявил в пятницу министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Напомним

Пентагон по поручению Байдена разработает план на случай “непредвиденных обстоятельств” во время эвакуации из Афганистана. Украина эвакуировала из Афганистана более 250 человек.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августабез боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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