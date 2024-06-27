Іспанія підтримає розвиток залізничних шляхів України під стандарти ЄС

Уряди Іспанії та України оголосили про запуск пілотного проєкту розвитку українських залізничних шляхів, з урахуванням модернізації до стандартів ЄС. Пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Деталі

Пілотний проєкт розвитку українських залізничних шляхів під стандарти ЄС було підтримано урядами Іспанії та України. Іспанська сторона готова підтримувати розвиток залізниці фінансово, і має відповідні компанії, досвід та готові рішення. Про це йшлося на зустрічі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з делегацією Іспанії на чолі з Міністром економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлосом Куерпо Кабальєро.

Україна не просто буде фізично зв’язана з Європою — це буде політичний рух у бік Європи

Посадовець зазначив, що співпраця з Україною є перспективною, словами розвиток євроколії матиме важливе значення.

Довідка

У нинішньому році Україна почала будувати євроколію (1435 мм) Чоп–Львів, яка є частиною оновленого Середземноморського коридору TEN-T. Впровадження цього проєкту, як вказується, стане одним із перших кроків Стратегії євроінтеграції транспортних систем України та Молдови та розвитку TEN-T на території України.

На сьогодні для нас надзвичайно важливою є модернізація залізничної системи, у тому числі модернізація коридорів до стандартів TEN-T, та оновлення рухомого складу