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Іспанія підтримає розвиток залізничних шляхів України під стандарти ЄС

Київ • УНН

 • 28626 перегляди

Іспанія та Україна запустили пілотний проект з розвитку українських залізниць відповідно до стандартів ЄС. Іспанія надає фінансову підтримку, компанії, досвід та готові рішення для модернізації.

Іспанія підтримає розвиток залізничних шляхів України під стандарти ЄС

Уряди Іспанії та України оголосили про запуск пілотного проєкту розвитку українських залізничних шляхів, з урахуванням модернізації до стандартів ЄС. Пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Деталі

Пілотний проєкт розвитку українських залізничних шляхів під стандарти ЄС було підтримано урядами Іспанії та України. Іспанська сторона готова підтримувати розвиток залізниці фінансово, і має відповідні компанії, досвід та готові рішення. Про це йшлося на зустрічі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з делегацією Іспанії на чолі з Міністром економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлосом Куерпо Кабальєро.

Україна не просто буде фізично зв’язана з Європою — це буде політичний рух у бік Європи

- заявив Кабальєро. 

Посадовець зазначив, що співпраця з Україною є перспективною, словами розвиток євроколії матиме важливе значення.

Довідка

У нинішньому році Україна почала будувати євроколію (1435 мм) Чоп–Львів, яка є частиною оновленого Середземноморського коридору TEN-T. Впровадження цього проєкту, як вказується, стане одним із перших кроків Стратегії євроінтеграції транспортних систем України та Молдови та розвитку TEN-T на території України.

На сьогодні для нас надзвичайно важливою є модернізація залізничної системи, у тому числі модернізація коридорів до стандартів TEN-T, та оновлення рухомого складу

– заявив виконувач обов'язків Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков.

Нагадаємо

Укрзалізниця отримала ліцензію залізничного перевізника в Польщі.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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