Испания поддержит развитие железнодорожных путей Украины под стандарты ЕС
Киев • УНН
Испания и Украина запустили пилотный проект по развитию украинских железных дорог в соответствии со стандартами ЕС. Испания предоставляет финансовую поддержку, компании, опыт и готовые решения для модернизации.
Правительства Испании и Украины объявили о запуске пилотного проекта развития украинских железнодорожных путей, с учетом модернизации к стандартам ЕС. Пишет УНН с ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Детали
Пилотный проект развития украинских железнодорожных путей под стандарты ЕС был поддержан правительствами Испании и Украины. Испанская сторона готова поддерживать развитие железной дороги финансово, и имеет соответствующие компании, опыт и готовые решения. Об этом шла речь на встрече Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры с делегацией Испании во главе с Министром экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания Карлосом Куэрпо Кабальеро.
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Чиновник отметил, что сотрудничество с Украиной является перспективным, словами развитие евроколеи будет иметь важное значение.
Справка
В нынешнем году Украина начала строить евроколею (1435 мм) Чоп-Львов, которая является частью обновленного Средиземноморского коридора TEN-T. Внедрение этого проекта, как указывается, станет одним из первых шагов Стратегии евроинтеграции транспортных систем Украины и Молдовы и развития TEN-T на территории Украины.
На сегодня для нас чрезвычайно важна модернизация железнодорожной системы, в том числе модернизация коридоров к стандартам TEN-T, и обновление подвижного состава
Напомним,
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