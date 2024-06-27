Испания поддержит развитие железнодорожных путей Украины под стандарты ЕС

Правительства Испании и Украины объявили о запуске пилотного проекта развития украинских железнодорожных путей, с учетом модернизации к стандартам ЕС. Пишет УНН с ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Детали

Пилотный проект развития украинских железнодорожных путей под стандарты ЕС был поддержан правительствами Испании и Украины. Испанская сторона готова поддерживать развитие железной дороги финансово, и имеет соответствующие компании, опыт и готовые решения. Об этом шла речь на встрече Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры с делегацией Испании во главе с Министром экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания Карлосом Куэрпо Кабальеро.

Украина не просто будет физически связана с Европой - это будет политическое движение в сторону Европы - заявил Кабальеро.

Чиновник отметил, что сотрудничество с Украиной является перспективным, словами развитие евроколеи будет иметь важное значение.

Справка

В нынешнем году Украина начала строить евроколею (1435 мм) Чоп-Львов, которая является частью обновленного Средиземноморского коридора TEN-T. Внедрение этого проекта, как указывается, станет одним из первых шагов Стратегии евроинтеграции транспортных систем Украины и Молдовы и развития TEN-T на территории Украины.

На сегодня для нас чрезвычайно важна модернизация железнодорожной системы, в том числе модернизация коридоров к стандартам TEN-T, и обновление подвижного состава - заявил исполняющий обязанности Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков.

Напомним,

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