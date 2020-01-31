Інформація про смерть Цемаха не відповідає дійсності - журналіст

"Дочка Володимира Цемаха, Марія, повідомила мені, що повідомлення про смерть її батька не відповідає дійсності", - написав Міллер.

Раніше у СБУ кореспонденту УНН повідомили, що не володіють інформацією про смерть Володимира Цемаха.

Варто зазначити, що у п'ятницю, 31 січня, у соціальних мережах почали обговорювати інформацію, яка нібито сьогодні вранці з'явилася на російському пропагандистському ресурсі RT і відразу зникла про нібито вбивство потенційного ключового свідка у справі MH17 Володимира Цемаха у Москві.

За повідомленнями, "російський пропагандистський ресурс RT опублікував новину про вбивство фігуранта розслідуванні катастрофи малазійського лайнера МН-17 на Донбасі Володимира Цемаха. Зараз публікація видалена". Про це зокрема, пише користувач svecha62 у Twitter, додаючи прінтскріни нібито з цією новиною.

У коментарях до цієї публікації користувач "77__ruslan" відзначив: "Могли як вбити, так і "вбити". Причому все натякає на другу версію. У будь-якому випадку, він ніколи в Нідерланди не поїде - це було і так зрозуміло".

Так, інформація про "вбивство" фігуранта справи МН17 з'явилася на наступний день після появи даних про те, що Європейський суд з прав людини відмовився забороняти екстрадицію в Нідерланди Цемаха.

Водночас, засновник ресурсу Bellingcat, який публікує результати журналістських розслідувань про зони військових дій і раніше писав про справу збиття МН17, Еліот Хіггінс ретвітнув повідомлення англомовного журналіста в Україні Фабріса Депреза (Fabrice Deprez) про те, що "з'являються повідомлення, що RT опублікував та швидко видалив статтю про нібито вбивство Володимира Цемаха, потенційного ключового свідка у справі MH17, який був переданий у межах обміну у вересні Києвом, в Москві".

"Порадив би здоровий скептицизм: у повідомленнях згадуються лише видалені чати Telegram від родичів Цемаха, щоб підтримати це твердження; всі, здається, користуються однаковими знімками статті, і я не зміг знайти кешовану версію", - заявив Депрез.

Сам Хіггінс наразі нічого не публікував з цього приводу.

Як повідомляв УНН, Володимир Цемах оголошений в розшук за запитом Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше Цемах заявив, що спецслужби України нібито "вимагали від нього потрібних свідчень" в справі MH17.

5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. 7 вересня Цемах був одним з тих, кого відправили в РФ в рамках обміну утримуваними особами.