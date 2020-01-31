Информация о смерти Цемаха не соответствует действительности - журналист

"Дочь Владимира Цемахf, Мария, сообщила мне, что сообщение о смерти ее отца не отвечает действительности", - написал Миллер.

Ранее в СБУ корреспонденту УНН сообщили, что не владеют информацией о смерти Владимира Цемах.

Стоит отметить, что в пятницу, 31 января, в социальных сетях начали обсуждать информацию, которая якобы сегодня утром появилась на российском пропагандистском ресурсе RT и сразу исчезла о якобы убийство потенциального ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемах в Москве.

По сообщениям, "российский пропагандистский ресурс RT опубликовал новость об убийстве фигуранта расследования катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха. Сейчас публикация удалена". Об этом в частности, пишет пользователь svecha62 в Twitter, добавляя принтскрины якобы с этой новостью.

В комментариях к этой публикации пользователь "77__ruslan" отметил: "Могли как убить, так и "убить". Причем все намекает на вторую версию. В любом случае, он никогда в Нидерланды не поедет - это было и так понятно".

Так, информация об "убийстве" фигуранта дела МН17 появилась на следующий день после появления данных о том, что Европейский суд по правам человека отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды Цемаха.

В то же время, основатель ресурса Bellingcat, публикующего результаты журналистских расследований о зонах военных действий и раньше писавший о деле сбития МН17, Элиот Хиггинс петвитнул сообщение англоязычного журналиста в Украине Фабриса Депреза (Fabrice Deprez) о том, что "появляются сообщения, что RT опубликовал и быстро удалил статью о якобы убийстве Владимира Цемаха, потенциального ключевого свидетеля по делу MH17, который был передан в рамках обмена в сентябре Киевом, в Москве".

"Посоветовал бы здоровый скептицизм: в сообщениях упоминаются лишь удаленные чаты Telegram от родственников Цемаха, чтобы поддержать это утверждение: все, кажется, пользуются одинаковыми снимками статьи, и я не смог найти кэшированную версию", - заявил Депрез.

Сам Хиггинс пока ничего не публиковал по этому поводу.

Как сообщал УНН, Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее Цемах заявил, что спецслужбы Украины якобы "требовали от него нужных показаний" в деле MH17.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.